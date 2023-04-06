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Шорт-трекистка Просвирнова об эмоциях Трусовой на Олимпиаде: «У нас с детства учат, что ты должен выигрывать. Это следствие тренировок»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская шорт-трекистка, пятикратная чемпионка Европы Софья Просвирнова в интервью «СЭ» вспомнила свои занятия фигурным катанием.

— Вы же начинали в спорте с фигурного катания? И довольно серьезно занимались.

— Да, учила тройные прыжки, но, к сожалению, они не очень получались. Я дошла до приличного уровня, но потом поняла — в Питере такая сильная конкуренция, что из меня ничего путного не получится. (смеется) Я занималась в Академии фигурного катания (Также известна как СШОР. — Прим. «СЭ») у Елены Михайловны Фоминой. Очень много групп и детей, которые объективно были лучше. Поэтому приняла решение перейти в синхронное катание, где я получала намного больше удовольствия. Конечно, не такой уровень, но там мне прямо нравилось.

— Честно, чем дольше следишь за фигурным катанием, тем сильнее понимаешь, что это вообще не про удовольствие. Будто дети тренируются ради сумасшедших родителей.

— Мне, слава богу, повезло с родителями, они не были сумасшедшие. (смеется) Но да, могу сказать, что детей сразу готовят будто к Олимпийским играм. Очень серьезно относятся к тренировкам, этим объясняется, почему у нас на таком высоком уровне сейчас фигурное катание, это очень здорово. Но с другой стороны, у фигуристов спортивный век недолог, потому что с детских лет ты начинаешь пахать на результат, а не на удовольствие. Положительный момент — что у нас непобедимая сборная в фигурном катании. Кому-то из детей, наверное, нравится кататься, но в основном это большие объемы работы.

— Как раз на последней Олимпиаде, если вы видели, наши девушки выиграли два первых места, но эмоции Саши Трусовой — это тоже следствие происходящего на тренировках.

— Конечно. С детства растят чемпионок, учат, что ты должен показывать максимальный результат, выигрывать золотые медали. Закладывается менталитет, что ты лучше всех, а второе место — уже поражение. Это сказывается психологически. Даже вторые места тяжело принять. Хотя если разобраться, второе место на Олимпийских играх — тоже немало. Результаты такая психология дает.

Ранее Просвирнова объяснила, почему решила сменить российское гражданство на датское.

Софья Просвирнова. «Любовь спасет мир». Интервью российской призерки чемпионатов мира, которая меняет гражданство

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по шорт-треку
Александра Трусова
Софья Просвирнова
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