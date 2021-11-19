Вице-чемпионка мира Алена Леонова в разговоре с «СЭ» отреагировала на четверной риттбергер Аделии Петросян.

«Во-первых, это событие говорит о том, что фигурное катание не стоит на месте, особенно женский вид спорта развивается в лучшую, интересную сторону, — сказала Леонова «СЭ». — Во-вторых, сейчас настолько сильная борьба в женском одиночном катании, что уже, даже начиная с юниорских соревнований, вылезают маленькие звездочки, которые наступают на голову уже взрослым спортсменам. Это прогресс, и от этого никуда не уйдешь. Теперь так и будет, скорей всего. Возможен ли четверной аксель у девушек? Сначала бы посмотрела на это в мужском исполнении, если кто-то осилит. А потом уже и у девушек, если это будет не так страшно, почему бы и нет».

На Кубке России в Перми 14-летняя Петросян из группы Этери Тутберидзе попыталась исполнить в произвольной программе два четверных риттбергера.

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