Леонова назвала конфликт Плющенко и Железнякова очередным раздутым пиаром

Серебреный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о том, что Алексей Железняков, хореограф команды Этери Тутберидзе, вызвал на дуэль двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«На мой взгляд, это очередной раздутый пиар и не более, поэтому я даже не хочу комментировать», — сказала Леонова.

Ранее Железняков опубликовал на своей странице ВКонтакте скандальный пост, в котором вызвал на дуэль Плющенко. Сам Евгений отреагировал на слова Железнякова.

(Екатерина Звенигородская)

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