ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Леонова назвала конфликт Плющенко и Железнякова очередным раздутым пиаром

11:32

Серебреный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о том, что Алексей Железняков, хореограф команды Этери Тутберидзе, вызвал на дуэль двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«На мой взгляд, это очередной раздутый пиар и не более, поэтому я даже не хочу комментировать», — сказала Леонова.

Ранее Железняков опубликовал на своей странице ВКонтакте скандальный пост, в котором вызвал на дуэль Плющенко. Сам Евгений отреагировал на слова Железнякова.

(Екатерина Звенигородская)

Плющенко и хореограф Тутберидзе решили биться. С чего все началось и кто фаворит боя?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир