Плющенко и хореограф Тутберидзе решили биться. С чего все началось и кто фаворит боя?

«Хрустальный» и «Ангелы Плющенко» все-таки не ограничатся катком для выяснения отношений.

Российскому фигурному катанию паузы просто противопоказаны. Как только с последнего соревнования прошло более двух недель, тренеры соскучились друг по другу. И буквально за пару часов организован поединок двух непримиримых соперников — из команд Тутберидзе и Плющенко.

Кто будет биться?

Со стороны Тутберидзе выступит Алексей «Железный Лис» Железняков. Он написал в своих соцсетях буквально следующее:

— Как вы думаете, если я вызову господина Плющенко на дуэль? Будем драться без правил. На ринге без прекрас. Ненавижу ... (в оригинале — грубое слово, которое может означать пустословов.)

Давай Жень, не трухуй. Десятое колесо требует дуэли. Думаю, ты просто пасанешь, как обычно, и придумаешь тритыщеседьмую отмазку. Единственное мое желание — заткнуть твой неблагодарный поганый рот!!!

Пост Алексея Железнякова.

Отметим, что сегодня не только старый Новый год, к которому приурочил «открытку» сам Железняков, но и день рождения тренера команды Тутберидзе Сергея Дудакова. Пост появился сегодня просто так, совпадение? Не факт.

Евгений Плющенко в разговоре с «СЭ» вызов принял и сказал, что готов к спаррингу в перчатках или без них. Известный промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что готов организовать боксерский поединок.

Силы сторон

Железнякову 39 лет, он представляет смоленскую школу боевых искусств. Рост и вес широкой публике неизвестны. Алексей — хореограф, так что его сильной стороной наверняка является пластика, которая может помочь уходить от ударов.

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Правда, в Facebook хореограф выложил вызов с фотографией ножа, на котором выгравировано: «Железный лис». Надеемся, что в возможном бою все-таки обойдется без такого оружия, а фотографию Алексей подобрал исключительно для устрашения и психологического давления. Иначе дело тянет на уголовную статью.

Пост Алексея Железнякова. Фото facebook.com

Его противник — сам руководитель академии, Евгений «Босс Ангелов» Плющенко. Рост — 178 сантиметров, вес — 68 килограммов (по крайней мере, по информации Google). Родился на Дальнем Востоке, затем прошел Волгоград и Петербург. Плющенко тренируется с профессиональным бойцом Александром Липовым, чемпионом мира по кикбоксингу. Как и Александра Трусова, ее тезка попал в Книгу рекордов Гиннесса — нанеся 4000 ударов за 48 минут. Так что у Плющенко ударная техника точно присутствует. Однако официальных боев тренер пока не проводил. Ранее у него был заочный конфликт с политиком Алексеем Навальным, которого вызывал на бой сам олимпийский чемпион. В октябре 2020 года Плющенко-старший опубликовал видео драки со своим сыном. Судя по этому видео, тренер может сделать ставку не на стойку, а на партер и тейкдауны.

Противостояние тянется давно

Конфликт Железнякова и Плющенко — и шире, двух школ — тянется уже давно. Пожалуй, реальным триггером к его опубличиванию послужила приостановка карьеры Алины Загитовой. Плющенко высказал мнение, что фигуристка могла бы перейти в другую группу (и мы понимаем, какая имелась в виду). И тут произошло невероятное: нарушила молчание группа Тутберидзе. Штаб прошелся и по Татьяне Тарасовой, но досталось и двукратному олимпийскому чемпиону:

— Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить в прямом смысле этого слова готовых спортсменов только мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в ее глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда, для этого нужно посещать тренировочный процесс. Желаем всем добра и здоровья, — было написано в Instagram в аккаунте, которого больше не существует.

Пост команды Тутберидзе. Фото Instagram

Плющенко в ответ обвинил Тутберидзе в переманиваниях и использовании результатов чужого труда. После этого были переходы двух звездных фигуристок из «Хрустального» в стан «Ангелов», критика судейства, слитая переписка Загитовой и супруги Плющенко Яны Рудковской...

Подробнее о хронологии можно почитать здесь, но, конечно, в одну статью все случившееся уже не уместишь.

Все это время Железняков был своеобразным ястребом команды Тутберидзе и высказывал наиболее жесткие оценки. После трансфера Трусовой он дал интервью «СЭ», в котором посоветовал Плющенко пригласить хореографом Тутберидзе, назвал уход фигуристки предательством и высказал отношение к жене тренера: «По поводу госпожи Рудковской скажу так: все отлично знают, как она умеет сделать рекламу на скандале, хайпануть. Такие занятия — не наш удел, и уважения у других людей это не вызывает. Надо быть выше всего этого и идти своим путем».

После этого Плющенко прокомментировал уже эти тирады словами «десятое колесо от телеги снова выкатилось» и «бедолага, что ты куришь?».

Словом, все условия для открытого выяснения отношений есть. Но все-таки хочется надеяться, что это просто дань старинной русской забаве — проводить праздник на широкую ногу, веселиться в умат, а на утро забывать передряги. Но есть загвоздка: кулачные бои в этот реестр забав тоже традиционно входят. Так что, продолжение следует?