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Певец Дава получил травму плеча на «Ледниковом периоде» и ему потребуется операция

18:01
Давид «Дава» Манукян.
Давид «Дава» Манукян.
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Певец Давид «Дава» Манукян из-за травмы не сможет принять участие в проекте Первого канала «Ледниковый период. Он рассказал, что получил серьезную травму плеча.

Манукян получил травму во время тренировки. Его партнершей была российская фигуристка Аделина Сотникова.

«Я неудачно выполнил поддержку. Пытался удержать ее, но мы стали падать. Я неудачно приземлился на плечо», — сказал певец.

Манукяну потребуется хирургическое вмешательство, чтобы восстановиться после травмы.

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Иван Шитик все материалы автора

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