Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Загитова — о «Ледниковом периоде»: «Это большая честь вести одну из ваших любимейших программ»

16:25
Теги:

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о новом сезоне шоу «Ледниковый период».

«Хочу поделиться с вами кое-чем очень важным! Когда ты всю жизнь занимаешься профессиональным спортом, тренируешься с утра и до глубокой ночи — времени на что-то другое почти не остается. И когда ты достигаешь наивысшей награды, такой как олимпийское золото, наступает момент, когда ты понимаешь, как много еще интересного в мире и хочется все попробовать!

Сегодня стартует новый сезон потрясающего ледового шоу «Ледниковый период». Для меня это большая радость и честь вести вместе с Алексеем Ягудиным одну из ваших любимейших программ, которая из раза в раз объединяет профессиональных фигуристов и всеми обожаемых артистов и звезд.

То, как работают вместе спортсмены и кумиры россиян, невозможно описать, ведь ради того, чтобы порадовать любимых фанатов красивыми выступлениями они выкладываются на полную. Смотрите и пишите, за кого будете болеть в новом сезоне!» - написала Загитова в Instagram.

Новый сезон развлекательного шоу «Ледниковый период» состоится сегодня, 2 октября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Читайте также

«Ледниковый период»: где смотреть и во сколько начало онлайн трансляции нового сезона
«Ледниковый период»: все участники сезона 2021
Кровавый кошмар из лихих девяностых. Как уличный хулиган чуть не убил суперзвезду российского спорта
«Не победив меня, Петр Ян не может называть наш дивизион своим». Очень сильный брат Хабиба — Умар Нурмагомедов
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
vs
0
Офсайд