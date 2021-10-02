Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о новом сезоне шоу «Ледниковый период».

«Хочу поделиться с вами кое-чем очень важным! Когда ты всю жизнь занимаешься профессиональным спортом, тренируешься с утра и до глубокой ночи — времени на что-то другое почти не остается. И когда ты достигаешь наивысшей награды, такой как олимпийское золото, наступает момент, когда ты понимаешь, как много еще интересного в мире и хочется все попробовать!

Сегодня стартует новый сезон потрясающего ледового шоу «Ледниковый период». Для меня это большая радость и честь вести вместе с Алексеем Ягудиным одну из ваших любимейших программ, которая из раза в раз объединяет профессиональных фигуристов и всеми обожаемых артистов и звезд.

То, как работают вместе спортсмены и кумиры россиян, невозможно описать, ведь ради того, чтобы порадовать любимых фанатов красивыми выступлениями они выкладываются на полную. Смотрите и пишите, за кого будете болеть в новом сезоне!» - написала Загитова в Instagram.

Новый сезон развлекательного шоу «Ледниковый период» состоится сегодня, 2 октября.