Лазукин — 5-й после короткой программы на этапе Кубка Санкт-Петербурга. Он сделал четверной лутц, но сорвал остальные прыжки
14:49
Фигурист сборной России Андрей Лазукин занимает пятое место после короткой программы после короткой программы на этапе Кубка Санкт-Петербурга. Фигурист набрал 75,78 балла.
Лазукин чисто исполнил четверной лутц в начале программы, после чего упал как с четверного тулупа, на месте которого должен быть каскад, так и с тройного акселя. Лидирует с суммой в 80,63 балла 19-летний Александр Акимов, не заходивший на четверные прыжки.
Мужчины покажут произвольные программы 27 сентября в 11.45 по московскому времени.
Дополнительная информация
http://fskating.spb.ru/images/result/1920/Cup1SPb/CAT004RS.HTM
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