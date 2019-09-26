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Лазукин — 5-й после короткой программы на этапе Кубка Санкт-Петербурга. Он сделал четверной лутц, но сорвал остальные прыжки

14:49
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Фигурист сборной России Андрей Лазукин занимает пятое место после короткой программы после короткой программы на этапе Кубка Санкт-Петербурга. Фигурист набрал 75,78 балла.

Лазукин чисто исполнил четверной лутц в начале программы, после чего упал как с четверного тулупа, на месте которого должен быть каскад, так и с тройного акселя. Лидирует с суммой в 80,63 балла 19-летний Александр Акимов, не заходивший на четверные прыжки.

Мужчины покажут произвольные программы 27 сентября в 11.45 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://fskating.spb.ru/images/result/1920/Cup1SPb/CAT004RS.HTM

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