«Лайшеву пора собирать чемоданчик». Плющенко прогнозирует отставку главы «Самбо-70»

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в интервью «СЭ» иронично высказался о руководителе школы «Самбо-70» Ренате Лайшеве.

— Директор их вот вещает. Я вообще считаю, он как госслужащий вообще не имеет права на такие высказывания. Кто хуже катается, что со мной Трусова не сможет показать результат... У меня информация, что в ближайшее время он покинет свое место и пора собирать чемоданчик. А жаль, он очень веселый. Каждое интервью — шедевр! Чего только стоит его «Плющенко — бездельник», он ведь искренне считает, что больше меня понимает в фигурном катании. Так давайте ему подыгрывать, хорошо? Вы на голубом глазу ему задаете вопросы про фигурное катание, а он важно отвечает. А потом потешается весь мир. Зато есть такой персонаж у нас. Мне все очень нравится, пусть он будет в нашей жизни, — сказал Плющенко. (Дмитрий Кузнецов)

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