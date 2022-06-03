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Сегодня, 10:09

Лайшев поддержал участие Трусовой в соревнованиях по легкой атлетике: «Она разносторонняя девочка»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об участии российской фигуристки Александры Трусовой в соревнованиях по легкой атлетике.

«Трусова очень спортивный человек. Ради Бога, пусть попробует себя в легкой атлетике. Она разносторонняя девочка, это говорит о ее интересе к жизни и спорту. Критика со стороны болельщиков? А если она в футбол начнет играть? Чтобы достичь таких результатов, как у Трусовой, надо днем и ночью не сходить со льда. А если есть возможность попробовать себя в легкой атлетике — это здорово», — сказал Лайшев «СЭ».

Сообщается, что 17-летняя россиянка выступит в рамках Недели легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в Лужниках. Дисциплина, в которой выйдет Трусова, держится в секрете.

Трусова на Олимпиаде-2022 завоевала серебряную медаль.

Александра Трусова
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Источник: Трусова примет участие в официальном турнире по легкой атлетике

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