Лайшев поддержал участие Трусовой в соревнованиях по легкой атлетике: «Она разносторонняя девочка»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об участии российской фигуристки Александры Трусовой в соревнованиях по легкой атлетике.

«Трусова очень спортивный человек. Ради Бога, пусть попробует себя в легкой атлетике. Она разносторонняя девочка, это говорит о ее интересе к жизни и спорту. Критика со стороны болельщиков? А если она в футбол начнет играть? Чтобы достичь таких результатов, как у Трусовой, надо днем и ночью не сходить со льда. А если есть возможность попробовать себя в легкой атлетике — это здорово», — сказал Лайшев «СЭ».

Сообщается, что 17-летняя россиянка выступит в рамках Недели легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в Лужниках. Дисциплина, в которой выйдет Трусова, держится в секрете.

Трусова на Олимпиаде-2022 завоевала серебряную медаль.