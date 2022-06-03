Экс-президент ВФЛА оценил шансы Трусовой перейти из фигурного катания в легкую атлетику

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что фигуристка Александра Трусова примет участие в турнире по легкой атлетике в Москве.

«Нам не знакома ее биография — чем она занималась. Часто люди занимаются параллельными видами спорта. Или начинают с легкой атлетики, как было в мое время, когда я занимался в общеобразовательной школе, а потом переходят в другие виды спорта. Легкая атлетика — базовый вид спорта. К сожалению, у нас в России он почему-то потерял такие свои базовые функции. Надо посмотреть, чем она занималась. Что касается физических качеств, прыгучесть — одна из главных составляющих наряду с координацией и скоростью в прыжках в длину. Прыжки очень важны и в фигурном катании. Думаю, у нее хватает качеств, чтобы себя попробовать. Конечно, необходимо, чтобы это было профессионально во избежание травм. Нужно походить потренироваться у профессионального тренера, получить рекомендации, провести курс большой подготовки», — сказал Балахничев «СЭ».

Также заслуженный тренер РСФСР оценил эффективность массовых соревнований в легкой атлетике.

«Массовые соревнования, которые сейчас уже распространяются не только на беговые дисциплины и ходьбу, но и другие виды легкой атлетики, я полностью приветствую. Это то, что мы не смогли сделать в свое время — в 90-х и нулевых, где отсутствовал такой элемент массовости, как интернет. Он позволяет одним кликом собрать большую группу людей, которые интересуются конкретным видом спорта. Это надо распространять. Правы мы или нет — посмотрим на соревнованиях. На мой взгляд, это интересный эксперимент», — добавил Балахничев.

17-летняя россиянка выступит в рамках Недели легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в Лужниках. Дисциплина, в которой выйдет Трусова, держится в секрете.