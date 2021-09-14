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Ласицкене будет болеть за российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине

10:51
Мария Ласицкене. Фото Instagram
Мария Ласицкене. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что будет болеть за российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

«Я очень люблю фигурное катание, это один из самых красивых видов спорта. Обязательно буду следить за выступлениями в Пекине наших девочек и мальчиков, болеть за них. Выделить кого-то не могу, так как не настолько со всеми знакома, да и там всегда столько событий — настоящая «Санта-Барбара», что не за всеми новостями успеваешь следить. Но знаю, что у нас очень сильная команда, и хочется, чтобы все у наших фигуристов получилось», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/interviews/12374449

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Екатерина Савостина все материалы автора

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