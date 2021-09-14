Российская фигуристка Анна Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку после контрольных прокатов сборной в Челябинске.

«Спасибо моим любимым болельщикам за такую невероятную поддержку. Вы самые лучшие», — написала Щербакова в Instagram.

В олимпийском сезоне Щербакова будет выступать под композицию Кирилла Рихтера The Songs of Distant Earth в короткой программе. Произвольная программа была поставлена под саундтрек к сериалу «Мастер и Маргарита», композиции Ruska группы Apocalyptica и Lacrimosa из «Реквиема» Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Дэвида Гарретта.

В сезоне-2020/21 17-летняя Щербакова впервые в карьере стала чемпионкой мира в одиночном женском катании.