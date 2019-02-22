Финал Кубка России: произвольная программа Медведевой и Туктамышевой. Видеотрансляция

С 18 по 22 февраля в Великом Новгороде проходит финал Кубка России-2019 по фигурному катанию.

В пятницу – произвольная программа у женщин. В этом турнире выступают двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева и чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. Медведева лидирует после короткой программы, Туктамышева занимает четвертое место, а на втором располагается Станислава Константинова.

Первый канал в прямом эфире показывает главные соревнования финала Кубка России-2019. Видеотрансляция произвольной программы у женщин будет доступна на этой странице, начало – 13.55 (время московское).

Порядок выступления участниц финала Кубка России-2019 в произвольной программе в женском одиночном катании

Первая разминка

1 (стартовый номер). Алена Леонова (место после короткой программы – 11, результат – 56,74)

2. Мария Талалайкина (10, 63,33)

3. Елизавета Нугуманова (12, 56,52)

4. Анна Тарусина (7, 68,20)

5. Анастасия Грачева (8, 66,50)

6. Серафима Саханович (9, 65,36)

Вторая разминка

7. Анастасия Гулякова (5, 70,74)

8. Виктория Васильева (6, 70,13)

9. Елизавета Туктамышева (4, 72,21)

10. Анастасия Губанова (3, 73,94)

11. Евгения Медведева (1, 76,89)

12. Станислава Константинова (2, 75,47)

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