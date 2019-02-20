Финал Кубка России по фигурному катанию. Медведева и Туктамышева в Великом Новгороде. Видеотрансляции

С 18 по 22 февраля в Великом Новгороде проходит финал Кубка России-2019 по фигурному катанию.

В соревновании женщин заявлены двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева и чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. Обе пропустили чемпионат Европы-2019, но еще могут попасть на чемпионат мира.

Первый канал в прямом эфире показывает соревнования мужчин, женщин и девушек. Видеотрансляция будет доступна на этой странице.

Расписание видеотрансляции финала Кубка России-2019 по фигурному катанию в Великом Новгороде

21 февраля, четверг

8.55 (начало прямого эфира, время московское). Девушки. Тренировка

11.25. Женщины. Тренировка

14.55. Девушки. Произвольная программа

16.55. Мужчины. Короткая программа

18.55. Женщины. Короткая программа

22 февраля, пятницка

9.10. Женщины. Тренировка

11.55. Мужчины. Произвольная программа

13.55. Женщины. Произвольная программа

Участники финала Кубка России-2019

Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Дмитриев, Макар Игнатов, Владислав Катичев, Артем Ковалев, Андрей Лазукин, Артем Лежеев, Константин Милюков, Егор Мурашов, Александр Петров, Роман Савосин, Владимир Самойлов, Антон Шулепов.

Женщины: Виктория Васильева, Анастасия Грачева, Анастасия Губанова, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Алена Леонова, Евгения Медведева, Елизавета Нугуманова, Серафима Саханович, Мария Талалайкина, Анна Тарусина, Елизавета Туктамышева.

Девушки: Николь Вайткус, Ева Кобзарь, Анастасия Костюк, Мария Павлова, Виктория Сафонова, Мария Смирнова, Дарья Усачева, Анна Фролова, Майя Хромых, Анастасия Шаботова.

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