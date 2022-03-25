Стали известны составы команд на Кубок Первого канала

Стали известны составы команд на Кубок Первого канала по фигурному катанию.

В первый соревновательный день состоится прыжковый турнир. Начало — 18.00 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала (в 23:00)

Перед стартом турнира были объявлены составы команд:

Команда Марка Кондратюка: Валиева — Хромых — Жилина — Туктамышева — Семененко — Самарин — Мишина/Галлямов — Павлюченко/Ходыкин, Степанова/Букин.

Команда Анны Щербаковой: Петросян — Самоделкина — Акатьева — Коляда — Мозалёв — Игнатов — Тарасова/Морозов — Бойкова/Козловский, Синицина/Кацалапов.

Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований // Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация