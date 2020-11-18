Кто победит на «Гран-при России» в Москве. Прогноз Екатерины Бобровой

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в интервью «СЭ» поделилась своими ожиданиями перед стартом московского этапа серии «Гран-при». Соревнование в столицы России пройдут 20-22 ноября в «Мегаспорте».

— Прежде всего, обидно что из-за болезни и травм не смогут выступить наши лидеры — Саша Самарин, Степанова с Букиным, Даниелян, Павлюченко с Ходыкиным. Эти ребята рассчитывали побороться за самые высокие позиции и претендовали на пьедестал. Пусть в этом году «Гран-при» не такой важный международный старт, каким он был всегда, старт не такого большого масштаба. Но тем не менее он официально считается этапом «Гран-при», поэтому отношение должно быть соответствующее.

Если говорить о тех, кто до Гран-при все-таки добрался, то я очень жду Синицину с Кацалаповым. У них была серьёзная травма, они снялись с прокатов, не смогли до конца доехать произвольную программу на этапе Кубка России. Сейчас, надеюсь, Вика долечила своё колено, и мы во всей красе увидим обе их программы. Будет интересно понаблюдать за борьбой Тиффани Загорски и Джонатана Гуррейро с нашей молодой парой Елизавета Худайбердиева — Егор Базин. Верю, что это сильный перспективный дуэт, могут наступать на пятки сборникам.

Бойкова с Козловским потерпели поражение на последнем этапе Кубка России. На «Гран-при» у них будет отличная возможность реабилитироваться, показать свой максимум. У мальчиков будет интересно понаблюдать за новой ступенью в карьере Миши Коляды, за Димой Алиевым и их соперничеством друг с другом. А рядом с ними на подходе сразу несколько очень перспективных мальчиков.

Без сомнения, для всех болельщиков будет самым интересным понаблюдать за борьбой между нашими девочками. К сожалению, снялась из-за травмы Женя Медведева, но от этого соревнования не станут менее интересными. Нас ждёт мини-чемпионат России, и я уверена, что болельщикам очень понравится. В каждом виде соревнования будут очень напряженными, интересными.

— Кого вы считаете фаворитом в этой борьбе, в частности — в женском одиночном?

— Из наших прекрасных девушек я не буду все же никого отмечать, поскольку все будет зависеть от чистоты их катания и от судейства, потому что на каждом старте оно разное. Хочется пожелать всем девочкам гладкого льда, чистого катания и только после чистых прокатов всех девочек мы сможем выяснить, кто сильнейший на данный момент.

— То есть результаты на предыдущих стартах, где Трусова и Щербакова не пересекались друг с другом, всерьез рассматривать не стоит?

— Я бы так не сказала, конечно. На первом старте очень уверенно показала себя Аня Щербакова, но на последнем этапе очень хороша была Трусова. Учитывая, что они выступали на разных стартах, а сейчас впервые будут на одном, причем уровнем повыше чем Кубок России, где собираются все сильнейшие соперницы — это может повлиять на их эмоциональный фон. У кого-то могут пошатнуться нервы и это скажется на выступлении. На данном этапе и в текущем формате соревнований интереснее всего будет понаблюдать именно за характером девочек. Кто не сдастся, покажет свои лучшие качества — уверенность и чистый прокат — в самый трудный момент. (Рустам Имамов)