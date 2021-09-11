Ксения Синицына: прокат короткой программы на олимпийский сезон. Видео

Ксения Синицына представила короткую программу своего первого взрослого сезона в рамках контрольных прокатов сборной России 2021/22. В качестве музыкального сопровождения выбрана «Колыбельная» великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Она без ошибок исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.