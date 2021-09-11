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Анна Щербакова: прокат короткой программы на олимпийский сезон. Видео

17:43
11 сентября. Челябинск. Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 сентября. Челябинск. Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка мира Анна Щербакова представила новую короткую программу, поставленную под произведение российского композитора-минималиста Кирилла Рихтера The Songs of Distant Earth.

Щербакова исполнила в программе чистые двойной аксель, тройной флип и тройной лутц. Каскад из прыжков фигуристка не сделала.

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Иван Шитик все материалы автора

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