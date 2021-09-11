Анна Щербакова: прокат короткой программы на олимпийский сезон. Видео
17:43
Чемпионка мира Анна Щербакова представила новую короткую программу, поставленную под произведение российского композитора-минималиста Кирилла Рихтера The Songs of Distant Earth.
Щербакова исполнила в программе чистые двойной аксель, тройной флип и тройной лутц. Каскад из прыжков фигуристка не сделала.
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