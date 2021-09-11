Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Софья Самодурова: прокат короткой программы на олимпийский сезон. Видео

17:40
11 сентября. Челябинск. Софья Самодурова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 сентября. Челябинск. Софья Самодурова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Софья Самодурова представила новую короткую программу, поставленную под песню New Rules в исполнении Дуа Липы.

Она сделала каскад тройной флип — тройной тулуп и двойной аксель, затем прыгнула тройной лутц с ошибкой.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

РПЛ, седьмой тур: расписание и результаты всех матчей
В Госдуме оценили победу сборной России над Украиной на чемпионате Европы по волейболу
«Даже не представляю, какие запахи были со стороны «братьев», если бы проиграли». Болельщики радуются победе России над Украиной
Италия обыграла Чехию на чемпионате Европы
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд