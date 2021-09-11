Софья Самодурова: прокат короткой программы на олимпийский сезон. Видео
17:40
Софья Самодурова представила новую короткую программу, поставленную под песню New Rules в исполнении Дуа Липы.
Она сделала каскад тройной флип — тройной тулуп и двойной аксель, затем прыгнула тройной лутц с ошибкой.
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