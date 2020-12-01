Косторная, Валиева и Туктамышева — в предварительном списке участников этапа Кубка России в Москве
Федерация фигурного катания России опубликовала предварительный список участников пятого этапа Кубка России. В списке отсутствует Евгения Медведева.
Мужчины: Никита Вахрушев, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Артем Зотов, Владислав Катичев, Михаил Коляда, Егор Рухин.
Женщины: Камила Валиева, Анастасия Гулякова, Валерия Костина, Алена Косторная, Дарья Окладникова, Ксения Окладникова, Дарья Паринова, Камила Султанмагомедова, Анастасия Тараканова, Елизавета Туктамышева, Ксения Цибинова.
Пары: Мария Альхова /Сергей Безбородько, Ксения Ахантьева / Валерий Колесов, Анастасия Балабанова /Алексей Святченко, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Бойкова /Дмитрий Козловский, Диана Мухаметзянова /Илья Миронов.
Танцы на льду: Софья Карташова /Илья Карпов, Анастасия Скопцова /Кирилл Алешин, Александра Трухина / Иван Капустин, Влада Чашникова /Захар Черезов, Софья Шевченко / Игорь Еременко.
На пятом этапе Кубка России не смогут выступить Дмитрий Алиев и танцоры Александра Степанова / Иван Букин.
Этап Кубка России пройдет на арене «Мегаспорт» в Москве 5-8 декабря.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/files/docs/competitons/2021/5etap2021_participants_ms.pdf
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