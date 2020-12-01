Федерация фигурного катания России опубликовала предварительный список участников пятого этапа Кубка России. В списке отсутствует Евгения Медведева.

Мужчины: Никита Вахрушев, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Артем Зотов, Владислав Катичев, Михаил Коляда, Егор Рухин.

Женщины: Камила Валиева, Анастасия Гулякова, Валерия Костина, Алена Косторная, Дарья Окладникова, Ксения Окладникова, Дарья Паринова, Камила Султанмагомедова, Анастасия Тараканова, Елизавета Туктамышева, Ксения Цибинова.

Пары: Мария Альхова /Сергей Безбородько, Ксения Ахантьева / Валерий Колесов, Анастасия Балабанова /Алексей Святченко, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Бойкова /Дмитрий Козловский, Диана Мухаметзянова /Илья Миронов.

Танцы на льду: Софья Карташова /Илья Карпов, Анастасия Скопцова /Кирилл Алешин, Александра Трухина / Иван Капустин, Влада Чашникова /Захар Черезов, Софья Шевченко / Игорь Еременко.

На пятом этапе Кубка России не смогут выступить Дмитрий Алиев и танцоры Александра Степанова / Иван Букин.

Этап Кубка России пройдет на арене «Мегаспорт» в Москве 5-8 декабря.