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Косторная, Валиева и Туктамышева — в предварительном списке участников этапа Кубка России в Москве

15:02
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Федерация фигурного катания России опубликовала предварительный список участников пятого этапа Кубка России. В списке отсутствует Евгения Медведева.

Мужчины: Никита Вахрушев, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Артем Зотов, Владислав Катичев, Михаил Коляда, Егор Рухин.

Женщины: Камила Валиева, Анастасия Гулякова, Валерия Костина, Алена Косторная, Дарья Окладникова, Ксения Окладникова, Дарья Паринова, Камила Султанмагомедова, Анастасия Тараканова, Елизавета Туктамышева, Ксения Цибинова.

Пары: Мария Альхова /Сергей Безбородько, Ксения Ахантьева / Валерий Колесов, Анастасия Балабанова /Алексей Святченко, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Бойкова /Дмитрий Козловский, Диана Мухаметзянова /Илья Миронов.

Танцы на льду: Софья Карташова /Илья Карпов, Анастасия Скопцова /Кирилл Алешин, Александра Трухина / Иван Капустин, Влада Чашникова /Захар Черезов, Софья Шевченко / Игорь Еременко.

На пятом этапе Кубка России не смогут выступить Дмитрий Алиев и танцоры Александра Степанова / Иван Букин.

Этап Кубка России пройдет на арене «Мегаспорт» в Москве 5-8 декабря.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/files/docs/competitons/2021/5etap2021_participants_ms.pdf

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