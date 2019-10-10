Косторная сделала два тройных акселя на тренировке перед Finlandia Trophу

Победительница Финала «Гран-при» среди юниоров-2018/19 Алена Косторная на тренировке в Эспоо перед стартом предсезонного турнира серии «челленджер» Finlandia Trophу исполнила два тройных акселя — сольно и в каскаде с двойным тулупом.

Примечательно, что ранее фигуристка не исполняла этот прыжок на официальных соревнованиях и не пробовала его сделать на контрольных прокатах сборной России в Москве. В Instagram видео с исполнением этого прыжка было опубликовано лишь однажды.

Finlandia Trophy пройдет в Эспоо с 11 по 13 октября. От России там выступят: Елизавета Туктамышева, , Сергей Воронов, Андрей Лазукин, спортивные пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алиса Ефимова/Александр Коровин, танцевальные пары — Бетина Попова/Сергей Мозгов, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов.