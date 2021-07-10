Косторная рассказала о планах на олимпийский сезон
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная поделилась ожиданиями от нового соревновательного сезона.
«Жду сезона, потому что хочу выступать на соревнованиях, подниматься на подиум, хочу работать над своими навыками», — сказала фигуристка в интервью на премии ISU Skating Awards.
29 июня стало известно, что в сезоне-2021/22 Косторная выступит на этапах серии «Гран-при» в Гренобле и Ванкувере.
В минувшем сезоне 17-летняя фигуристка тренировалась в академии Евгения Плющенко. Фигуристка стала второй на этапе «Гран-при» в Москве, пропустила чемпионат России и завершила сезон выступлением в финале Кубка России, заняв шестое место. В марте 2021 года спортсменка вернулась в группу Этери Тутберидзе.
Дополнительная информация:
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная поделилась ожиданиями от нового соревновательного сезона. «Жду сезона, потому что хочу выступать на соревнованиях, подниматься на подиум, хочу работать над своими навыками», - сказала фигуристка в инте
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