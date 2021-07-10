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Косторная рассказала о планах на олимпийский сезон

18:41
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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная поделилась ожиданиями от нового соревновательного сезона.

«Жду сезона, потому что хочу выступать на соревнованиях, подниматься на подиум, хочу работать над своими навыками», — сказала фигуристка в интервью на премии ISU Skating Awards.

29 июня стало известно, что в сезоне-2021/22 Косторная выступит на этапах серии «Гран-при» в Гренобле и Ванкувере.

В минувшем сезоне 17-летняя фигуристка тренировалась в академии Евгения Плющенко. Фигуристка стала второй на этапе «Гран-при» в Москве, пропустила чемпионат России и завершила сезон выступлением в финале Кубка России, заняв шестое место. В марте 2021 года спортсменка вернулась в группу Этери Тутберидзе.

Дополнительная информация:

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная поделилась ожиданиями от нового соревновательного сезона. «Жду сезона, потому что хочу выступать на соревнованиях, подниматься на подиум, хочу работать над своими навыками», - сказала фигуристка в инте

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