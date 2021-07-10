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Мишин: «Скажу в шутку: работа тренера — это единственное, что у меня хорошо получается»

18:52
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин поделился впечатлениями после вручения ему премии ISU «За жизненные достижения».

«Моя жизнь не только из тренерства состоит. Я работаю профессором в университете и учу будущих тренеров. Ну и на телевидении вы могли видеть мои изобретения, которые помогают фигуристам улучшать навыки координации. Это мое золото в фигурном катании.

Скажу в шутку: работа тренера — это единственное, что у меня хорошо получается. Моя жизнь очень сбалансирована. И я хочу, чтобы она не становилась хуже», — сказал Мишин во время церемонии ISU Skating Awards.

Также премию в этой номинации получила заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина.

Москвина и Мишин — чемпионы СССР по фигурному катанию. В паре они выигрывали серебряные медали чемпионата Европы и мирового первенства. Многие их ученики становились олимпийскими чемпионами, победителями мирового и европейского первенства.

Дополнительная информация:

https://www.isu.org/figure-skating/isu-skating-awards

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