Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин поделился впечатлениями после вручения ему премии ISU «За жизненные достижения».

«Моя жизнь не только из тренерства состоит. Я работаю профессором в университете и учу будущих тренеров. Ну и на телевидении вы могли видеть мои изобретения, которые помогают фигуристам улучшать навыки координации. Это мое золото в фигурном катании.

Скажу в шутку: работа тренера — это единственное, что у меня хорошо получается. Моя жизнь очень сбалансирована. И я хочу, чтобы она не становилась хуже», — сказал Мишин во время церемонии ISU Skating Awards.

Также премию в этой номинации получила заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина.

Москвина и Мишин — чемпионы СССР по фигурному катанию. В паре они выигрывали серебряные медали чемпионата Европы и мирового первенства. Многие их ученики становились олимпийскими чемпионами, победителями мирового и европейского первенства.