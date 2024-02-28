Сотникова: «Спустя 10 лет после моей победы на Олимпиаде хотелось бы подарить деткам радость и счастье»

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова рассказала о соревнованиях, которые сейчас проходят.

«Мой турнир называется «Кубок Аделины Сотниковой». Я его задумала еще летом, когда составлялся план на соревнования. Большое спасибо Федерации фигурного катания Москвы за то, что поддержала мою идею. Спустя 10 лет после моей победы на Олимпиаде хотелось бы подарить деткам радость и счастье, чтобы они стремились к медалям Игр. Тем более что медали нашего турнира сделаны в стиле наград Сочи-2014. Хочется, чтобы они тоже почувствовали ту олимпийскую атмосферу, чтобы эти соревнования сподвигли ребят на новые свершения. Дети — наше будущее, хочется отдать им самое лучшее», — цитирует Sport24 Сотникову.

Также она рассказала, каких детей приглашали на соревнования.

«Мы приглашали ребят начиная с третьего юношеского разряда до первого спортивного. Любой желающий мог подать заявку. Я не ожидала, что будет такое количество участников. Было более 600 заявок. От фигуристов, родителей и болельщиков я получаю много теплых слов за то, что организовала этот турнир», — добавила Сотникова.