Косторная ответила на критику хореографа Алексея Железнякова

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная в интервью «СЭ» жестко высказалась о хореографе «Хрустального» Алексее Железнякове. После ухода от Этери Тутберидзе Железняков сказал, что фигуристке нужно «не вертеть хвостом, а работать».

— У тебя был пост в соцсетях: «Сижу в своем Дубайске, ничего не делаем». Что было налито в ту кружку на фото?

— Чай. Кружка даже была запотевшая.

— Многие писали, что это пиво.

— Откуда? Во-первых, это госучреждение, каток. Откуда там может быть пиво? Никто не будет проносить с собой, мы, спортсмены, в первую очередь. Во-вторых, что за бескультурье и неуважение брать туда пиво? Это чай, конечно, потому что на льду холодно. Выпить что-то горячее — это нормально.

— Есть теория, что тем фото ты отвечала на критику Алексея Железнякова.

— Это не теория. Да, это так и есть. Мне непонятно, почему на меня всегда столько всего льется. Собственно, как на Дзюбу, возвращаясь к тому же вопросу. В моих действиях нет ничего такого. Да, я не понимаю, почему не мои тренеры пытаются что-то сказать, посоветовать или вменить что-то мне в обязанность. Мою работу будет оценивать мой тренер. Довольны мной или нет, это останется между мной и командой. А то, что мне дают какие-то комментарии люди, которые для меня сейчас не являются никем... Я никак не могу охарактеризовать этого человека. Может, на моем имени хорошо хайпиться? Шутка.

— В жизни он не такой, как в соцсетях и комментариях для СМИ?

— Алексей Валентинович из тех людей, которые не особо отличаются в жизни и в том, о чем он говорит.

— Ты бы предпочла ограничить с ним общение?

— Да я с ним и не общаюсь, мне это не нужно. Зачем мне общение не с моими тренерами? Это то же самое, что тратить энергию и силы на людей с улицы.