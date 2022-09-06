Косторная опубликовала фото после операции на бедре

Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала у себя в соцсетях фотографию после операции на бедре.

Ранее 19-летняя спортсменка рассказала «СЭ» о своем состоянии после операции, которая состоялась сегодня, 6 сентября.

Фото Алены Косторной после операции на бедре. Фото Соцсети

«Итак... Моя операция прошла успешно, теперь меня ждет долгий путь восстановления. Спасибо за вашу поддержку, мне она очень важна и приятна», — написала Косторная в соцсетях.

В 2020 году Косторная стала чемпионкой Европы и победительницей финала «Гран-при». В это межсезонье фигуристка перешла под руководство тренера Елены Буяновой.