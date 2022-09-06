Косторная опубликовала фото после операции на бедре
Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала у себя в соцсетях фотографию после операции на бедре.
Ранее 19-летняя спортсменка рассказала «СЭ» о своем состоянии после операции, которая состоялась сегодня, 6 сентября.
Фото Алены Косторной после операции на бедре.
Фото Соцсети
«Итак... Моя операция прошла успешно, теперь меня ждет долгий путь восстановления. Спасибо за вашу поддержку, мне она очень важна и приятна», — написала Косторная в соцсетях.
В 2020 году Косторная стала чемпионкой Европы и победительницей финала «Гран-при». В это межсезонье фигуристка перешла под руководство тренера Елены Буяновой.
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