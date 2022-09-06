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6 сентября, 17:29

Косторная опубликовала фото после операции на бедре

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала у себя в соцсетях фотографию после операции на бедре.

Ранее 19-летняя спортсменка рассказала «СЭ» о своем состоянии после операции, которая состоялась сегодня, 6 сентября.

Фото Алены Косторной после операции на бедре. Фото Соцсети
Фото Алены Косторной после операции на бедре.
Фото Соцсети

«Итак... Моя операция прошла успешно, теперь меня ждет долгий путь восстановления. Спасибо за вашу поддержку, мне она очень важна и приятна», — написала Косторная в соцсетях.

В 2020 году Косторная стала чемпионкой Европы и победительницей финала «Гран-при». В это межсезонье фигуристка перешла под руководство тренера Елены Буяновой.

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