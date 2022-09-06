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Фигурное катание

6 сентября, 17:35

Коляда рассказал, как повлияло отстранение россиян от международных турниров на его мотивацию

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Трехкратный чемпион России Михаил Коляда поделился впечатлениями после проката короткой программы на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга и рассказал о мотивации в период отстранения россиян от международных стартов.

— Есть ли претензии к себе после проката? Конечно, есть, всегда есть, над чем работать. Планы по усложнению? Вопрос к тренеру.

— Насколько важен прокат здесь?

— Знаете, каждый сезон как новый, каждый такой прокат, пусть даже в тренировочном костюме, все равно важен.

— Отстранение россиян по мотивации не ударило?

— Нет.

— В прошлых сезонах прокаты были закрытыми для зрителей, сейчас — нет. Такой формат лучше?

— Конечно, лучше, поддержка зрителей помогает.

— Есть в планах кататься до следующей Олимпиады?

— Слишком далекие, я планов не строю. Четыре года — это очень много. На вечер план есть, но не расскажу, какой.

1 марта российских фигуристов отстранили от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Фигурное катание
Михаил Коляда
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