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Жулин: «Рад за Туктамышеву, получается, что она едет на чемпионат мира»

19:55
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратный призер Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился с «СЭ» впечатлениями от женской произвольной программы девушек в финале Кубка России.

«Майя Хромых сегодня была просто блистательна. Знаю, что у нее получались иногда такие прокаты на тренировках, но никогда еще на соревнованиях. Она показала, что при условии двух четверных она просто может бороться с кем угодно и когда угодно. Несмотря на то, что Камила сегодня падала, у нее был настолько сложный контент, что это понятно, что идет работа на будущее. Молодцы, что сейчас пробуют эти элементы. Потом просто на это не будет ни времени, ни сил, надо пробовать сейчас», — сказал Жулин «СЭ».

Жулин считает, что тренерский ход Этери Тутберидзе здесь абсолютно понятен, он абсолютно правильный.

«Рад за Лизу Туктамышеву, получается, что она едет на чемпионат мира. Ее прокат сегодня был очень хорош для нее, поэтому можно сказать, что все сегодня закончилось совершенно по делу», — добавил Жулин.

Ранее, 28 февраля, закончился второй соревновательный день финала Кубка России по фигурному катанию: девушки выступили с произвольной программой. Итоговую победу одержала Камила Валиева, второе место заняла Майя Хромых, третье — Дарья Усачева.

(Екатерина Звенигородская)

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