Косторная исполнила новую произвольную программу без тройного акселя перед финалом Кубка России
19:14
Чемпионка Европы Алена Косторная на тренировке перед Финалом Кубка России показала новую произвольную программу.
Фигуристка начала прокат с двойного акселя, далее допустила падение с тройного лутца (но затем исполнила лутц еще раз уже чисто). Также Косторная прыгнула тройной сальхов и каскад тройной флип+тройной тулуп.
Постановка выполнена под композицию итальянского композитора Луки Д'Альберто (My Way и Yellow Moon). Хореографом выступила Ше-Линн Бурн.
Финал Кубка России стартует 27 февраля. Начало короткой программы у женщин — 18:05 по московскому времени.
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