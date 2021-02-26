ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Косторная исполнила новую произвольную программу без тройного акселя перед финалом Кубка России

19:14
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Чемпионка Европы Алена Косторная на тренировке перед Финалом Кубка России показала новую произвольную программу.

Фигуристка начала прокат с двойного акселя, далее допустила падение с тройного лутца (но затем исполнила лутц еще раз уже чисто). Также Косторная прыгнула тройной сальхов и каскад тройной флип+тройной тулуп.

Постановка выполнена под композицию итальянского композитора Луки Д'Альберто (My Way и Yellow Moon). Хореографом выступила Ше-Линн Бурн.

Финал Кубка России стартует 27 февраля. Начало короткой программы у женщин — 18:05 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир