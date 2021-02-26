Косторная исполнила новую произвольную программу без тройного акселя перед финалом Кубка России

Чемпионка Европы Алена Косторная на тренировке перед Финалом Кубка России показала новую произвольную программу.

Фигуристка начала прокат с двойного акселя, далее допустила падение с тройного лутца (но затем исполнила лутц еще раз уже чисто). Также Косторная прыгнула тройной сальхов и каскад тройной флип+тройной тулуп.

Постановка выполнена под композицию итальянского композитора Луки Д'Альберто (My Way и Yellow Moon). Хореографом выступила .

Финал Кубка России стартует 27 февраля. Начало короткой программы у женщин — 18:05 по московскому времени.