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Тренер по фигурному катанию Нина Мозер объявила о возвращении к работе

17:48
Нина Мозер. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Нина Мозер. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер объявила о том, что готова вернуться к работе.

«Я уже вернулась к активной деятельности. Абсолютно точно определенность, с кем буду работать, есть. Здесь я на финале буду стоять с Алиной [Пепелевой] и Ромой [Плешковым]. И вот еще есть две пары, пока обозначить не могу. Потому что в стадии создания этих пар, но они будут хорошими», — цитирует тренера ТАСС.

На Олимпиаде в Сочи в 2014 году Мозер привела к золотым медалям спортивные пары Татьяна Волосожар — Максим Траньков и Ксения Столбова — Федор Климов. В 2018 году Мозер сообщила о приостановке тренерской деятельности.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10793051

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