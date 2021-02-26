Тренер по фигурному катанию Нина Мозер объявила о возвращении к работе

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер объявила о том, что готова вернуться к работе.

«Я уже вернулась к активной деятельности. Абсолютно точно определенность, с кем буду работать, есть. Здесь я на финале буду стоять с Алиной [Пепелевой] и Ромой [Плешковым]. И вот еще есть две пары, пока обозначить не могу. Потому что в стадии создания этих пар, но они будут хорошими», — цитирует тренера ТАСС.

На Олимпиаде в Сочи в 2014 году Мозер привела к золотым медалям спортивные пары Татьяна Волосожар — Максим Траньков и Ксения Столбова — Федор Климов. В 2018 году Мозер сообщила о приостановке тренерской деятельности.