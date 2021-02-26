Туктамышева показала короткую программу перед финалом Кубка России

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева перед финалом Кубка России в Москве показала короткую программу на тренировке. Видео 26 февраля опубликовано на странице F.U.N. Сектор в Instagram.

Фигуристка исполняла новую постановку под композицию Билли Айлиш «Lovely». Впервые она показала эту программу на Кубке Первого канала в начале февраля.

В прокате Туктамышева исполнил тройной аксель, каскад из тройного флипа и тройного тулупа и завершила прыжковый контент тройным лутцем.

Финал Кубка России по фигурному катанию пройдет в Москве на арене «Мегаспорт» 27-28 февраля.