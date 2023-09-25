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Сегодня, 13:20

Костомаров выложил новое видео с прогулки с женой

Алина Савинова
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров опубликовал новое видео в своем Telegram-канале.

На кадрах ролика фигурист и его жена Оксана Домнина гуляют по набережной. Фигурист при этом передвигается на протезах.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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