Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:15

Мишин сообщил, что Лазукин завершил карьеру и работает тренером в Казахстане

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Лазукин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал, что российский фигурист Андрей Лазукин завершил спортивную карьеру.

«Андрей Лазукин завершил карьеру, сейчас он работает тренером в Уральске (Казахстан). Он этим летом ездил со мной на мастер-класс в Мексику. Должен сказать, что такого прекрасного демонстратора я еще не видел. Он способен научить юных фигуристов такой же чистоте и отточенности движений, какой владеет сам. Большая гордость от того, что Андрей был моим учеником», — приводит РИА Новости слова Мишина.

Лазукин родился в Тольятти. Он является победителем финала Кубка России 2019 года. Также 25-летний фигурист становился бронзовым призером турнира Lombardia Trophy (2018) и командного чемпионата мира (2019). В группе Мишина спортсмен тренировался с 2010 года.

Лазукин около 5 лет состоял в отношениях с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой. В феврале 2020 года пара заявила о расставании.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230925/figurist-1898507696.html
Фигурное катание
Андрей Лазукин
0
Читайте также
Умер экономист Евгений Ясин
Пенсии неработающим пенсионерам в 2024 году могут проиндексировать на 7,5%
На Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Одессе после взрыва
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Костомаров выложил новое видео с прогулки с женой
Новости
RSS RSS
Все новости