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Стилист — о платье Валиевой на «Новой песне года»: «Ничего оригинального и суперинтересного в этом образе нет»

Алина Савинова
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Стилист Ольга Ким оценила платье, в котором российская фигуристка Камила Валиева выступала в роли ведущей фестиваля «Новая песня года».

«На мой взгляд, в этом образе сочетаются спокойные и экстравагантные стили. Ей идет красный цвет, благодаря красному она остается юной и свежей. Не могу сказать, что это платье выдающееся с точки зрения стиля. Но здесь есть пара трендов: например, разрез в нижней части и корсет в верхней. Вечерний образ придает Валиевой особый взгляд на ее женственность. Такое платье показывает, что она нежная, юная и в самом расцвете женской красоты. Но ничего оригинального и суперинтересного в этом образе нет», — цитирует Ким Sport24.

В этом сезоне 17-летняя Валиева выиграла шестой этап российской серии «Гран-при» в Москве, набрав 226,22 балла по сумме двух программ. На этапе «Гран-при России» в Казани она стала четвертой.

Валиева является олимпийской чемпионкой в командном соревновании (2022), чемпионкой Европы (2022), а также чемпионкой мира среди юниоров (2020).

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-601731-stilist-o-krasnom-platye-valiyevoy-nichego-originalnogo-i-superinteresnogo-v-etom-obraze-net
Фигурное катание
Камила Валиева
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