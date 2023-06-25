Тарасова считает, что нельзя отказываться от идеи участия в Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не поддерживает идею полного отказа от Олимпийских игр в Париже.

«Плохо отношусь к идее полного отказа от Олимпиады и к лозунгам, что надо создавать свою собственную. Это все несерьезно. Конечно, нашим спортсменам сейчас нужно создавать необходимые соревнования внутри страны, но не надо их называть новой Олимпиадой. Нельзя отказываться от идеи участия в Олимпиаде. Участие в Играх — наивысшая точка в карьере каждого спортсмена. Надо ждать», — приводит «РБ Спорт» слова Тарасовой.

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских фигуристов от участия в международных турнирах. 11 июня Международный союз конькобежцев сообщил, что отстранение остается в силе.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.