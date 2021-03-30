Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал обновленный рейтинг фигуристов от Международного союза конькобежцев (ISU).

«Глобального значения этот рейтинг не имеет, — сказал Костомаров «СЭ». — Я бы это не воспринимал сильно всерьез. Лучше приезжайте на чемпионат мира, на другие соревнования и побеждайте. Рейтинги составили и составили, да и ладно. В фигурном катании они не так важны, как в большом теннисе. Бог с ней, с этой Кихирой, пусть она на первом месте, ничего страшного. В следующем сезоне наши будут на первом месте. Не стоит на это вообще обращать внимание. Если честно, я не знаю, как считаются очки. Это что-то новое и неизвестное для меня».

Рейтинг у женщин возглавляет японская фигуристка Рика Кихира, чемпионка мира-2021 Анна Щербакова — 2-я, Елизавета Туктамышева — 3-я. В топ-10 вошли 5 спортсменок из России.

(Артем Бухаев)