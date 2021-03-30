Авербух прокомментировал лидерство Кихиры в мировом рейтинге фигуристок

Серебряный призер Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух прокомментировал обновленный рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU).

«Показатели этого рейтинга — очень условная единица. Никто в фигурном катании не обращает на это внимание», — сказал «СЭ» Авербух.

30 марта Международный союз конькобежцев опубликовал рейтинг лучших фигуристов мира. На первом месте у женщин оказалась японка Рика Кихира. Чемпионка мира Анна Щербакова расположилась на втором месте. Елизавета Туктамышева и Александра Трусова — на третьем и четвертом соответственно.

(Ангелина Коляда)