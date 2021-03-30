Загитова опередила Медведеву на четыре позиции в обновленном рейтинге ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) обновил рейтинг женского одиночного фигурного катания после окончания чемпионата мира в Стокгольме.

Первое место занимает японская фигуристка Рика Кихира, набравшая 4196 очков. Вторая – одержавшая победу на ЧМ-2021 россиянка Анна Щербакова (3726), на третьей строчке, завоевавшая серебряную медаль, Елизавета Туктакмышева (3452).

Четвертая - Александра Трусова (3396), чемпионка Европы-2020 Алена Косторная на восьмом месте (2760), олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова (2666) — 9-е, чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова (2414) — 11-е, серебряный призер ОИ-2018 Евгения Медведева – 13-я (2192).

Загитова объявила о паузе в карьере в декабре 2019 года и не выступала на международных соревнованиях. Медведева также не выступала в официальных турнирах с чемпионата России-2019. Осенью 2020 года она приняла участие в контрольных прокатах сборной России, но так и не смогла выступить в сезоне из-за травмы спины.