Тарасова назвала ерундой обновленный рейтинг в женском одиночном катании
17:58
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала обновленный рейтинг женского одиночного фигурного катания после чемпионата мира в Стокгольме.
Его возглавляет японская фигуристка Рика Кихира, чемпионка мира Анна Щербакова — 2-я.
«Надо медали завоевывать и надо кататься. Зачем рейтинг? А должна ли Аня Щербакова занимать в нем первое место, я вам на это ответить не могу. Это ерунда какая-то, понимаете? Да и какое Ане до этого дело? Она трехкратная чемпионка России и чемпионка мира. В этом дело», — сказала Тарасова «СЭ».
(Данил Алешин)
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