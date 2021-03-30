Тарасова назвала ерундой обновленный рейтинг в женском одиночном катании

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала обновленный рейтинг женского одиночного фигурного катания после чемпионата мира в Стокгольме.

Его возглавляет японская фигуристка Рика Кихира, чемпионка мира Анна Щербакова — 2-я.

«Надо медали завоевывать и надо кататься. Зачем рейтинг? А должна ли Аня Щербакова занимать в нем первое место, я вам на это ответить не могу. Это ерунда какая-то, понимаете? Да и какое Ане до этого дело? Она трехкратная чемпионка России и чемпионка мира. В этом дело», — сказала Тарасова «СЭ».

(Данил Алешин)