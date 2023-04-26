Костомаров испытывает сложности по ходу своей реабилитации

Два источника из окружения российского фигуриста Романа Костомарова рассказали, с какими трудностями спортсмен столкнулся во время реабилитации.

«Сейчас с Романом работают лучшие специалисты по реабилитации. Усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения», — рассказал источник РБК.

Также отмечается, что состояние Костомарова не ухудшается, он стабилен уже 2 два дня.

Ранее сообщалось, что Костомаров пробудет в больнице еще около трех месяцев из-за подготовки к протезированию. Также появилось информация, что фигуристу предстоит перенести несколько операций перед протезированием.

46-летний Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.