Евгению Плющенко присвоили категорию тренера высшего национального уровня

Двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко присвоили категорию тренера высшего национального уровня, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Аналогичная категория по решению ФФККР также была присвоена Елене Кустаровой, Елене Буяновой, Ирине Тагаевой, Светлане Соколовской, Сергею Давыдову, Валентине Тюковой и Павлу Слюсаренко.

Категория тренера высшего национального уровня может быть присвоена специалистам, которые в течение последнего Олимпийского цикла подготовили участников Олимпиад, чемпионатов мира или Европы, финала Гран-при, победителей или призеров чемпионата России, юношеской Олимпиады, ЧМ среди юниоров, финала серии Гран-при России.

Среди воспитанников Плющенко — участница финала Гран-при России Софья Муравьева, победительница финала юниорской серии Гран-при России Вероника Жилина.