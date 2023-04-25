Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:19

Леонова заявила, что ее недавний развод с Шулеповым никак не отражается на работе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию, ныне тренер, Алена Леонова отметила, что ее недавний развод с бывшим фигуристом Антоном Шулеповым никак не отражается на работе.

«Это абсолютно никак не влияет. Все хорошо, живем дальше. Наоборот, это немного отвлекает, подбадривает, появляются новые цели. Поэтому все хорошо», — приводит слова Леонова Sport24.

Леонова и Шулепов поженились в апреле 2019 года, а в феврале 2022-го у пары родился сын.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-04-25-leonova-o-razvode-s-shulepovym-eto-absolyutno-nikak-ne-vliyayet-na-rabotu-naoborot-tolko-podbadrivayet
Фигурное катание
Алена Леонова
Антон Шулепов
0
Читайте также
Глава АвтоВАЗа объявил о подорожании автомобилей Lada с 1 мая
Киркоров публично ответил на оскорбления Галкина
Морского пехотинца ВСУ осудили на 22 года за убийство мирного жителя
Зампред Совбеза Медведев заявил, что тихий раздел Украины лучше ее вступления в НАТО
Популярное видео
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чен прокомментировала критику Косторной в адрес тренера Тутберидзе
Новости
RSS RSS
Все новости