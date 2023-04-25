Леонова заявила, что ее недавний развод с Шулеповым никак не отражается на работе

Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию, ныне тренер, Алена Леонова отметила, что ее недавний развод с бывшим фигуристом Антоном Шулеповым никак не отражается на работе.

«Это абсолютно никак не влияет. Все хорошо, живем дальше. Наоборот, это немного отвлекает, подбадривает, появляются новые цели. Поэтому все хорошо», — приводит слова Леонова Sport24.

Леонова и Шулепов поженились в апреле 2019 года, а в феврале 2022-го у пары родился сын.