Короткая программа Евгении Тарасовой и Владимира Морозова будет поставлена на музыку Клода Дебюсси — Лунный свет.

Постановка новой короткой программы занимается Александр Жулин.

Тарасова и Морозов — серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. Пара заняла четвертое место на прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.