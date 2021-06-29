Короткая программа Морозова и Тарасовой будет под песню Клода Дебюсси — Лунный свет
17:55
Короткая программа Евгении Тарасовой и Владимира Морозова будет поставлена на музыку Клода Дебюсси — Лунный свет.
Постановка новой короткой программы занимается Александр Жулин.
Тарасова и Морозов — серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. Пара заняла четвертое место на прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
Дополнительная информация:
https://www.1tv.ru/sport/figurnoe-katanie-na-pervom/za-kadrom/evgeniya-tarasova-vladimir-morozov-postanovka-korotkoy-programmy
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