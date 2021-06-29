Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Короткая программа Морозова и Тарасовой будет под песню Клода Дебюсси — Лунный свет

17:55
Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото AFP
Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото AFP
Теги:

Короткая программа Евгении Тарасовой и Владимира Морозова будет поставлена на музыку Клода Дебюсси — Лунный свет.

Постановка новой короткой программы занимается Александр Жулин.

Тарасова и Морозов — серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. Пара заняла четвертое место на прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Дополнительная информация:

https://www.1tv.ru/sport/figurnoe-katanie-na-pervom/za-kadrom/evgeniya-tarasova-vladimir-morozov-postanovka-korotkoy-programmy

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Англия — Германия: прямая трансляция матча Евро-2020
Романцев: «Смена поколений в сборной России не должна проходить в авральном режиме»
Евро-2020: где смотреть прямые трансляции матчей 1/8 финала
«Спартак» — «Нефтчи»: где смотреть товарищеский матч
vs
0
Офсайд