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Этап «Гран-при» в России пройдет в Сочи

19:02
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал календарь «Гран-при» по фигурному катанию на предстоящий сезон.

Всего будет шесть этапов. Один из них пройдет в России — в Сочи. Соревнования намечены на 26-28 ноября 2021 года.

Также этапы «Гран-при» пройдут в канадском Ванкувере (29-31 октября), китайском Чунцине (5-7 ноября), японском Токио (12-14 ноября), французском Гренобле (19-21 ноября) и японской Осаке (9-12 декабря).

На российском этапе «Гран-при» будут выступать Елизавета Туктамышева, Элизабет Турсынбаева, Камила Валиева, Юдзуру Ханю, Михаил Коляда и другие спортсмены.

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Иван Шитик все материалы автора

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