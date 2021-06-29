Этап «Гран-при» в России пройдет в Сочи

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал календарь «Гран-при» по фигурному катанию на предстоящий сезон.

Всего будет шесть этапов. Один из них пройдет в России — в Сочи. Соревнования намечены на 26-28 ноября 2021 года.

Также этапы «Гран-при» пройдут в канадском Ванкувере (29-31 октября), китайском Чунцине (5-7 ноября), японском Токио (12-14 ноября), французском Гренобле (19-21 ноября) и японской Осаке (9-12 декабря).

На российском этапе «Гран-при» будут выступать Елизавета Туктамышева, Элизабет Турсынбаева, Камила Валиева, Юдзуру Ханю, Михаил Коляда и другие спортсмены.