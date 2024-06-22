Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 10:41

Корейскую фигуристку дисквалифицировали за изнасилование

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Федерация конькобежного спорта Южной Кореи (KSU) дисквалифицировала двух фигуристок национальной команды, сообщает портал mk.co.kr.

По сведениям источника, обе фигуристки употребляли алкоголь во время сборов национальной команды в Италии. Одна из спортсменок пригласила фигуриста-юниора в общежитие женской команды и склонила к половой связи. Национальная федерация дисквалифицировала ее на три года. Вторая спортсменка, которая не принимала участия в половом акте, но сделала фотоснимки процесса без согласия вовлеченных сторон, дисквалифицирована на один год.

Пострадавший фигурист-юниор, который не должен был находиться в женском общежитии, получил выговор за нарушение режима.

0
Читайте также
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Рекорд Овечкина побит, а «Флорида» Бобровского – в шаге от грандиозного слива в истории. Что произошло в шестом матче финала Кубка Стэнли
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трусова поздравила жениха Игнатова с днем рождения

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости