Корейскую фигуристку дисквалифицировали за изнасилование

Федерация конькобежного спорта Южной Кореи (KSU) дисквалифицировала двух фигуристок национальной команды, сообщает портал mk.co.kr.

По сведениям источника, обе фигуристки употребляли алкоголь во время сборов национальной команды в Италии. Одна из спортсменок пригласила фигуриста-юниора в общежитие женской команды и склонила к половой связи. Национальная федерация дисквалифицировала ее на три года. Вторая спортсменка, которая не принимала участия в половом акте, но сделала фотоснимки процесса без согласия вовлеченных сторон, дисквалифицирована на один год.

Пострадавший фигурист-юниор, который не должен был находиться в женском общежитии, получил выговор за нарушение режима.