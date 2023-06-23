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Сегодня, 10:35

Константинова — об этике при выборе программы: «Что вы пытаетесь сказать, когда показываете маленькую девочку в образе из «50 оттенков серого»?

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Станислава Константинова.
Фото Дарья Исаева/Canon EOS 1DХ Mark II, «СЭ»

Бывшая российская фигуристка Станислава Константинова в интервью «СЭ» выразила мнение, что хореографы-постановщики должны учитывать возрастные особенности при выборе программы для своих спортсменов.

«Музыка должна подходить под ребенка, раскрывать его. И вряд ли стоит показывать маленькую девочку в образе той же Харли Квинн или «50 оттенков серого». Что таким образом вы пытаетесь сказать? База для выбора музыки – она огромная, можно найти интересные варианты и не скатываться ни в одну из крайностей. Обычно я вспоминаю похожих по стилю и комплекции фигуристов, перебираю в голове их удачные программы и выбираю что-то аналогичное. Важен характер как на льду, так и вне льда. Эмоциональность, экспрессивность.

Нюансов много, но главное – это индивидуальность. При этом с детьми еще можно экспериментировать, искать их образ. Он до конца еще не сформировался. А вот взрослой девочке, которая 20 лет катала под лирику, давать внезапно латину... Наверное, не лучшая идея. Зацикливаться в одном образе не нужно, но и закапывать индивидуальность свою не стоит», – сказала Константинова.

22-летняя фигуристка завершила карьеру год назад и теперь работает хореографом-постановщиком.

?Полное интервью со Станиславой Константиновой читайте на сайте «СЭ».

Фигурное катание
Станислава Константинова
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