Константинова — об этике при выборе программы: «Что вы пытаетесь сказать, когда показываете маленькую девочку в образе из «50 оттенков серого»?

Бывшая российская фигуристка Станислава Константинова в интервью «СЭ» выразила мнение, что хореографы-постановщики должны учитывать возрастные особенности при выборе программы для своих спортсменов.

«Музыка должна подходить под ребенка, раскрывать его. И вряд ли стоит показывать маленькую девочку в образе той же Харли Квинн или «50 оттенков серого». Что таким образом вы пытаетесь сказать? База для выбора музыки – она огромная, можно найти интересные варианты и не скатываться ни в одну из крайностей. Обычно я вспоминаю похожих по стилю и комплекции фигуристов, перебираю в голове их удачные программы и выбираю что-то аналогичное. Важен характер как на льду, так и вне льда. Эмоциональность, экспрессивность.

Нюансов много, но главное – это индивидуальность. При этом с детьми еще можно экспериментировать, искать их образ. Он до конца еще не сформировался. А вот взрослой девочке, которая 20 лет катала под лирику, давать внезапно латину... Наверное, не лучшая идея. Зацикливаться в одном образе не нужно, но и закапывать индивидуальность свою не стоит», – сказала Константинова.

22-летняя фигуристка завершила карьеру год назад и теперь работает хореографом-постановщиком.

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