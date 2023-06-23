Константинова — о правилах смены гражданства: «Почему одним можно переходить в другую сборную, а другим нельзя?»

Участница чемпионатов мира и Европы Станислава Константинова в интервью «СЭ» высказалась в пользу прозрачных правил по переходам из одной сборной в другую в фигурном катании.

Отметим, что в сборную Грузии недавно перешли российские участники ОИ-2022 в Пекине Диана Дэвис и Глеб Смолкин. При этом фигуристу Дарио Чиризано отказали в возможности перейти в сборную Чехии.

«Нужен четкий регламент. Отпускать всех не всегда тоже правильно, все-таки страна вкладывала ресурсы в спортсмена. С другой стороны, текущая ситуация вызывает много вопросов по персональному подходу. Когда люди нашли себе нового тренера, партнера за рубежом, в родной стране они уже не нужны никому... Но им отвечают, что нельзя. Нельзя — и все. Почему кому-то можно переходить кататься за другую страну и все решается быстро и оперативно, а кто-то свой талант и свою карьеру вынужден прозябать.

Размер компенсаций — это сложный вопрос. У нас не клубная система, а бюджетная. Мы катаемся за счет государства. Кому тогда платить отступные? Не будет же федерация считать каждый наш талон на питание в Йошкар-Оле? Не знаю, как правильно подсчитать траты на фигуриста. Не уверена, что 25 тысяч долларов, которые насчитали для Ивана Десятова, — разумная сумма. В регламенте могут быть отступные, но сумма не должна браться из воздуха или быть неподъемной, чтобы точно никто не переходил. Какие-то реальные деньги должны быть», — сказала Константинова.

Уроженец России, выступавший за Белоруссию Иван Десятов планирует сменить спортивное гражданство и выступать за США. Федерация фигурного катания Белоруссии требует от спортсмена 25 тысяч долларов отступных, хотя Иван перешел в сборную Белоруссии два года назад из российской.

Полное интервью со Станиславой Константиновой читайте на сайте «СЭ».