Фигурное катание
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Константинова рассказала, что продолжит осваивать тройной аксель

09:00
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Российская фигуристка Станислава Константинова заявила, что не оставляет мысли о том, чтобы все-таки включить в свои программы аксель в три с половиной оборота.

— Как бы трудно ни было, глупо ограничивать себя пределами собственных возможностей, — цитирует фигуристку ТАСС. — Аксель с лета никак не могла восстановить — он то лучше, то хуже получался. Вопросы в технике и весе.

Константиновой 19 лет, фигуристка стала 13-й на чемпионате России в Красноярске, лишившись возможности пробиться в состав сборной страны на предстоящий в австрийском Граце чемпионат Европы.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7506871

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