Константинова рассказала, что продолжит осваивать тройной аксель

Российская фигуристка Станислава Константинова заявила, что не оставляет мысли о том, чтобы все-таки включить в свои программы аксель в три с половиной оборота.

— Как бы трудно ни было, глупо ограничивать себя пределами собственных возможностей, — цитирует фигуристку ТАСС. — Аксель с лета никак не могла восстановить — он то лучше, то хуже получался. Вопросы в технике и весе.

Константиновой 19 лет, фигуристка стала 13-й на чемпионате России в Красноярске, лишившись возможности пробиться в состав сборной страны на предстоящий в австрийском Граце чемпионат Европы.