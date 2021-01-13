Константинова назвала причины ухода из «Ангелов Плющенко»

Российская фигуристка Станислава Константина в интервью Sport24 подтвердила информацию, что покинула академию двукратного олимпийского чемпионата Евгения Плющенко.

«Я прекратила сотрудничество с академией Евгения Плющенко и группой Александра Волкова. Причины в организационных моментах относительно тренировочного процесса. Произошли изменения, и условия перестали быть комфортными», — сказала Константинова.

Также 20-летняя россиянка поблагодарила тренера «Ангелов Плющенко» Александра Волкова и отметила, что «сохраняет со всеми теплые отношения».

«Я буду продолжать тренировки и выступления. Надеюсь, что еще все получится и будет интересно. На счет того, где буду тренироваться дальше, пока не могу ничего сказать», — подвела итог Константинова.

Константинова перешла в академию Плющенко к Александру Волкову в феврале прошлого года. Она показала высокий результат на втором этапе Кубка России (196,83), но на чемпионате страны в декабре осталась лишь 15-й. Наивысшим достижением в ее карьере является четвертое место на чемпионате Европы-2019.