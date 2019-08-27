Константинова и Трусова примут участие в турнире в Братиславе

Россиянки Александра Трусова и Станислава Константинова выступят на турнире Nepela Memorial, информирует официальный сайт ISU. Соревнования пройдут 19-21 сентября в Братиславе.

Также на турнире Россию представят Мария Сотскова, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин. Помимо одиночников, выступят три танцевальных дуэтп танцах — Софья Евдокимова/Егор Базин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.