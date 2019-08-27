Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Фигурное катание

Константинова и Трусова примут участие в турнире в Братиславе

17:12
Теги:

Россиянки Александра Трусова и Станислава Константинова выступят на турнире Nepela Memorial, информирует официальный сайт ISU. Соревнования пройдут 19-21 сентября в Братиславе.

Также на турнире Россию представят Мария Сотскова, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин. Помимо одиночников, выступят три танцевальных дуэтп танцах — Софья Евдокимова/Егор Базин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

Дополнительная информация

http://www.isuresults.com/events/fsevent03111905.htm

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир